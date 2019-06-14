Пятница, 14 Июня 2019 года
10:56:03 МСК

В Fallout 76 игроки смогут вступать в романтические отношения с поселенцами

Общество

Дополнение к игре выйдет уже в 2019 году

Лос-Анджелес, США, 14 июня 2019, 10:55 — REGNUM  Руководитель игрового проекта Fallout 76 Джефф Гардинер рассказал о новых возможностях взаимодействия с неигровыми персонажами в дополнении Wastelander. Например, с ними можно будет вступить в романтические отношения, сообщил портал PCGamer 13 июня.

Wastelander добавит в многопользовательскую Fallout 76 неигровых персонажей. У геймеров появится возможность общаться с ними, вступать в романтические отношения и узнавать подробности их личной истории.

Тем не менее, брать компаньонов с собой в путешествие (как это было во всех предыдущих частях Fallout) будет нельзя. И взаимодействие с ними будет разрешено только в определённых закрытых зонах. Таким образом, геймеры не смогут встретить неигровых персонажей, свободно перемещающихся по миру игру.

Это решение разработчики приняли в силу многопользовательской составляющей игры. Если один игрок убьёт NPC (неигровой персонаж), то другой уже не сможет взаимодействовать с ним. Поэтому у каждого геймера будет своя закрытая зона для общения с жителями пустошей.

Напомним, дополнение Wastelander разработчики из Bethesda Softworks продемонстрировали на ежегодной игровой выставке E3 2019. По сюжету, спустя год после открытия Убежища 76 мирные поселенцы и агрессивные рейдеры возвращаются на Пустоши, чтобы построить дом и начать новую жизнь во враждебном постапокалиптическом мире. С представителями одной из этих двух фракций игроки смогут взаимодействовать.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанаты No Man’s Sky растрогали разработчиков акцией благодарности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить