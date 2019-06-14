В Fallout 76 игроки смогут вступать в романтические отношения с поселенцами

Лос-Анджелес, США, , 10:55 — REGNUM Руководитель игрового проекта Fallout 76 Джефф Гардинер рассказал о новых возможностях взаимодействия с неигровыми персонажами в дополнении Wastelander. Например, с ними можно будет вступить в романтические отношения, сообщил портал PCGamer 13 июня.

Wastelander добавит в многопользовательскую Fallout 76 неигровых персонажей. У геймеров появится возможность общаться с ними, вступать в романтические отношения и узнавать подробности их личной истории.

Тем не менее, брать компаньонов с собой в путешествие (как это было во всех предыдущих частях Fallout) будет нельзя. И взаимодействие с ними будет разрешено только в определённых закрытых зонах. Таким образом, геймеры не смогут встретить неигровых персонажей, свободно перемещающихся по миру игру.

Это решение разработчики приняли в силу многопользовательской составляющей игры. Если один игрок убьёт NPC (неигровой персонаж), то другой уже не сможет взаимодействовать с ним. Поэтому у каждого геймера будет своя закрытая зона для общения с жителями пустошей.

Напомним, дополнение Wastelander разработчики из Bethesda Softworks продемонстрировали на ежегодной игровой выставке E3 2019. По сюжету, спустя год после открытия Убежища 76 мирные поселенцы и агрессивные рейдеры возвращаются на Пустоши, чтобы построить дом и начать новую жизнь во враждебном постапокалиптическом мире. С представителями одной из этих двух фракций игроки смогут взаимодействовать.

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