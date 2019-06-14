Власти Ливана закрыли крупный лагерь сирийских беженцев

Бейрут, , 10:42 — REGNUM Власти Ливана приняли решение о закрытии крупного лагеря сирийских беженцев, расположенного в городе Дейр эль-Ахмар в районе Баальбек на востоке страны. Причиной этого стало нападение нескольких сирийцев на военнослужащего подразделения Сил гражданской обороны Ливана во время его попытки потушить пожар возле лагеря на въезде в город. Саудовское информационное издание Asharq Al-Awsat сообщает, что более 700 беженцев вывезли свои вещи и покинули территорию лагеря.

В ходе расследования нападения Силы безопасности Ливана провели рейд в лагере беженцев, задержав 33 сирийцев. Сообщается, что беженцы из южных районов Сирии, пострадавших в ходе гражданской войны, отправились в ливанский город Аината, к востоку от Дейр-эль-Ахмара. Часть сирийцев переместили свои палатки в пустующие районы на близлежащих равнинных территориях.