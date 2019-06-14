Саудовская Аравия выделит $20 млн на сохранение популяции леопардов

Эр-Рияд, , 10:44 — REGNUM Саудовская королевская комиссия по развитию региона Аль-Ула и международная организация по сохранению популяции диких кошек «Пантера» заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого Эр-Рияд выделит 20 миллионов долларов на поддержку популяции южноаравийского леопарда. Финансовые выплаты будут последовательно осуществляться в течение следующих десяти лет. Саудовское информационное издание Asharq Al-Awsat сообщает, что по оценкам Международного союза охраны дикой природы сегодня в мире насчитывается менее двухсот особей южноаравийского леопарда, а его популяция в последние годы существенно сократилась.

Министр культуры Саудовской Аравии принц Бадр бин Абдулла бин Фархан заявил, что подписание данного соглашения является важной вехой в стремлении Эр-Рияда поддержать сохранение популяции южноаравийского леопарда в регионе Аль-Ула и присоединиться к международным программам защиты диких животных. Принц отметил, что долгом Саудовской Аравии является защита, сохранение и увеличении численности популяции данного подвида леопарда.