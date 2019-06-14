В Самарской области вывоз мусора оплатили менее половины жителей

Самара, , 10:36 — REGNUM Собираемость платы за вывоз мусора в Самарской области за пять месяцев года составила 48%. Такие данные привел директор регоператора ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров на заседании общественной комиссии по вопросам охраны окружающей среды в губернской думе. Итоги заседания комиссии опубликованы на сайте губдумы, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным Захарова, за пять месяцев текущего года за обращение с твердыми бытовыми отходами (ТКО) плата собрана с 45% физлиц, с 50,7% управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) и с 55,2% юрлиц. Всего собираемость составила 48,26%.

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев (КПРФ) считает, что такая низкая собираемость связана с двумя причинами. Во-первых, отсутствием у регоператора адекватной базы жителей.

«Регоператор, начав свою деятельность, не имел базы персональных данных плательщиков. Для того, чтобы её корректно получить, он должен был чуть ли не от самих граждан получить согласие на то, что они предоставляют ему свои данные. В конечном итоге какими они базами пользовались, до конца не понятно, как и то, насколько это было законно — передача частной компании персональных данных. Но мы знаем, что с этой базой у них огромная путаница. Есть немало примеров, когда люди получали счета с абсолютно неадекватным либо количеством прописанных, либо количеством квадратных метров, либо еще с чем-то таким», — пояснил депутат корреспонденту ИА REGNUM.

В качестве второй причины депутат указал на «тотальное недоверие граждан к мусорной реформе и несогласие с теми расценками, которые они получают».

«Люди, сравнивая декабрьские квитанции с январскими, обнаружили рост цен, в среднем, в три-четыре раза», — добавил Матвеев.

Депутат считает, что многие граждане надеются на то, что протесты и судебные разбирательства приведут к снижению тарифа и поэтому не спешат оплачивать квитанции.

На вопрос «каким образом регоператору удается вывозить мусор пять месяцев, имея при этом лишь половину оплаты», Михаил Матвеев сказал, что подобный же вопрос задавал на заседании комиссии руководителю ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаилу Захарову, на что тот ответил, что ООО «ЭкоСтройРесурс» — крупная компания и пока справляется своими средствами.

Однако, что по информации Матвеева, регоператор уже влез в долги перед полигонами и предприятиями по переработке.

«Если это так будет продолжаться, то вся эта схема накроется», — добавил депутат.

Напомним, проблемы с собираемостью оплаты за вывоз ТКО у регоператоров имеются и в других регионах.

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Напомним, «мусорная реформа» началась в России с 1 января 2019 года. Деятельностью по сбору, транспортировке, обработке и утилизации мусора осуществляется теперь единым региональным оператором. В Самарской области таким оператором по результатам конкурса назначено на 9 лет ООО «ЭкоСтройРесурс».