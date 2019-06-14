В Подмосковье более 150 СНТ ввели льготы для добросовестных дачников

Красногорск, , 10:34 — REGNUM Более 150 садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в Московской области пользуются дифференцированной системой оплаты членских взносов, сообщил журналистам первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Такая схема предполагает льготы для членов товариществ, добросовестно и своевременно оплачивающих взносы.

«Вспомните систему оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения: оплатил вовремя — получил скидку в размере 50%», — сказал Чаплин.

Он заявил, что предоставление льгот добросовестным собственникам является эффективным финансовым методом. Благодаря этой системе от 85 до 90% взносов начинают поступать своевременно.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о дате и повестке ежегодного общего собрания садоводческих или огороднических товариществ внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»).

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