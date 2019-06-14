Надя Мурад: пожары могут уничтожить следы преступлений ИГИЛ* в Ираке

Багдад, , 11:13 — REGNUM 13 июня Надя Мурад, иракская правозащитница курдского происхождения и лауреат Нобелевской премии мира 2018 года, заявила о том, что лесные пожары в Ираке могут уничтожить следы преступлений ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, Мурад в частности обеспокоена тем, что могут исчезнуть массовые захоронения жертв, погибших от рук террористов.

Мурад отметила, что в результате недавних пожаров было сожжено некоторое количество братских могил в регионе Синджар, где были похоронены «жертвы злодеяний» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Правозащитница не исключает, что там были захоронены члены ее семьи в том числе.

В 2014 году террористическая группировка контролировала регион Синджар, где были убиты или похищены тысячи езидов. Данные события были признаны ООН геноцидом езидов.

Надя Мурад обеспокоена тем, что «были убиты невинные люди, и теперь, когда массовые захоронения сожжены, доказательства могут исчезнуть».