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Кения и Танзания намерены совместно бороться с лихорадкой Рифт-Валли

Общество

Проект противодействия инфекционным заболеваниям в Восточной Африке поддерживает немецкая организация по международному сотрудничеству

Кения и Танзания намерены совместно бороться с лихорадкой Рифт-Валли
UNMEER/Simon Ruf
Борьба с заболеваниями в Африке

Наманга, Танзания, 14 июня 2019, 10:08 — REGNUM  Власти Кении и Танзании запустили совместный проект по контролю за распространением инфекционных заболеваний, в том числе лихорадки Рифт-Валли, в пограничных районах, передает газета Mtanzania.

По информации издания, проект был создан внутри Восточноафриканского сообщества (ВАС) при финансовой поддержке Немецкого агентства по международному сотрудничеству (GIZ). Также в программу совместного противодействия болезням будет включена лихорадка Эбола и другие болезни, передаваемые человеком и животными.

Официальное открытие проекта состоялось 11 июня в пограничном городе Наманга.

Во время открытия министр здравоохранения Танзании Умми Мвалиму заявила, что введенные меры помогут оценить реальные возможности стран в противодействии инфекционным болезням.

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Профилактика заболеваний
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