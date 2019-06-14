Кения и Танзания намерены совместно бороться с лихорадкой Рифт-Валли

Наманга, Танзания, , 10:08 — REGNUM Власти Кении и Танзании запустили совместный проект по контролю за распространением инфекционных заболеваний, в том числе лихорадки Рифт-Валли, в пограничных районах, передает газета Mtanzania.

По информации издания, проект был создан внутри Восточноафриканского сообщества (ВАС) при финансовой поддержке Немецкого агентства по международному сотрудничеству (GIZ). Также в программу совместного противодействия болезням будет включена лихорадка Эбола и другие болезни, передаваемые человеком и животными.

Официальное открытие проекта состоялось 11 июня в пограничном городе Наманга.

Во время открытия министр здравоохранения Танзании Умми Мвалиму заявила, что введенные меры помогут оценить реальные возможности стран в противодействии инфекционным болезням.