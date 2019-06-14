В МИД РФ рассказали о росте числа российских туристов в Грузии

Тбилиси, , 09:59 — REGNUM Число российских туристов в Грузии в текущем году, скорее всего, превысит показатель 2018 года, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин грузинской телекомпании «Имеди».

По его словам, в 2018 году Грузию посетили 1,5 млн российских туристов. Кроме того, Россия является одним из лидеров среди стран, откуда в Грузию присылают больше всего денежных переводов. За первые четыре месяца в Грузию из России перевели $129 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФСБ, в 2018 году граждане России совершили более 44,5 млн поездок за пределы страны. При этом 30,8% от общего числа поездок (13,76 млн) было совершено в страны бывшего СССР, в том числе на Украину, в Казахстан, Грузию, Армению, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и другие.

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