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В МИД РФ рассказали о росте числа российских туристов в Грузии

Общество

В 2018 году Грузию посетили 1,5 млн российских туристов

В МИД РФ рассказали о росте числа российских туристов в Грузии
Vladimer Shioshvili
Тбилиси

Тбилиси, 14 июня 2019, 09:59 — REGNUM  Число российских туристов в Грузии в текущем году, скорее всего, превысит показатель 2018 года, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин грузинской телекомпании «Имеди».

По его словам, в 2018 году Грузию посетили 1,5 млн российских туристов. Кроме того, Россия является одним из лидеров среди стран, откуда в Грузию присылают больше всего денежных переводов. За первые четыре месяца в Грузию из России перевели $129 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФСБ, в 2018 году граждане России совершили более 44,5 млн поездок за пределы страны. При этом 30,8% от общего числа поездок (13,76 млн) было совершено в страны бывшего СССР, в том числе на Украину, в Казахстан, Грузию, Армению, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и другие.

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МИД России
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