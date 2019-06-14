Сроки строительства космодрома «Восточный» могут быть сорваны: Медведев

Благовещенск, , 10:18 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по развитию госкорпорации «Роскосмос» заявил, что сроки завершения строительства космодрома «Восточный» в Амурской области могут быть сорваны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Дмитрий Медведев также констатировал задержки в сроках запусков космических аппаратов и невыполнение государственных контрактов по пилотируемым полётам.

«Ещё одна тема — строительство космодрома «Восточный». Мы когда встречались в январе, говорили, что там темпы недостаточные. Стройка под угрозой незавершения к запланированному времени. К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полётам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся. Я имею в виду российский сегмент», — заявил Медведев.

Часть проблем, по мнению премьер-министр, лежит на подведомственных организациях, задержки которых затем перекладываются на конечного исполнителя.

«Хотел бы послушать, что делает Роскосмос, ну и, конечно, федеральные структуры, чтобы эти проблемы решить», — сказал Медведев.

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Первый запуск в 2019 году с космодрома «Восточный» произойдёт 5 июля. В этот день на орбиту должен быть выведен космический аппарат «Метеор-М № 2.2». Возможно, как допускают в Роскосмосе, дата запуска может быть скорректирована.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал начало строительства второй очереди космодрома «Восточный». Согласно имеющимся госконтрактам, строительство второй очереди космодрома должно завершиться в 2023 году, тогда же должен состояться первый старт тяжелой ракеты «Ангара».