В парках Москвы стартует проект «Мастерские полезных каникул»

Москва, , 09:49 — REGNUM Сегодня, 14 июня, в четырёх парках Москвы в пятый раз стартует проект «Мастерские полезных каникул», сообщается на портале мэра столицы.

Дети от 6 до 12 лет могут бесплатно принять участие в играх и мастер-классах. Вожатые помогут детям сделать вертушку из бумаги, картину из песка, брелок из пряжи, фигуры из воздушных шаров и т. д.

Кроме того, ребята научатся играть в популярные дворовые игры — светофор и испорченный телефон.

Занятия будут проходить по субботам один раз в две недели в саду «Эрмитаж», парках «Сокольники», «Красная Пресня», Измайловском парке.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 4 июня стартовала программа городского летнего отдыха детей «КультЛето». Разнообразные кружки и секции откроются в 167 культурных центрах.

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