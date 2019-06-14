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Paradise City приняла участие в гонконгской туристической выставке

Общество

Выставка-ярмарка проходит в Гонконгском центре конференций и выставок в период с 13 по 16 июня

Гонконг, Китай, 14 июня 2019, 09:56 — REGNUM  Представители курортного комплекса Paradise City приняли участие в международной туристической выставке-ярмарке International Travel Expo Hong Kong 2019. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, международная туристическая выставка проходит в период с 13 по 16 июня в Гонконгском центре конференций и выставок, расположенном в районе Ваньчай.

Известно, что, принимая участие в туристической выставке-ярмарке, представители курортного комплекса надеются заключить соглашения с местными и зарубежными туристическими агентствами, а также привлечь иностранных туристов.

«Мы намерены повысить конкурентоспособность нашего курортного комплекса, а также привлечь иностранных туристов. Мы планируем и дальше развиваться, проводить различные туристические мероприятия, чтобы усилить свое влияние на мировом рынке», — сообщили представители Paradise City.

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Международные выставки
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