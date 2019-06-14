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Российские горные инженеры смогут подтвердить знания на мировом уровне

Общество

На базе петербургского Горного университета создается Международный центр компетенций в горнотехническом образовании

Российские горные инженеры смогут подтвердить знания на мировом уровне
Иллюстрация: Spmi.ru
Санкт-Петербургский горный университет

Лондон, 14 июня 2019, 10:00 — REGNUM  Международный статус «профессиональный и привилегированный инженер» смогут получить российские специалисты горнотехнического профиля. Соглашение об этом подписано в Лондоне ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко и исполнительным директором лондонского Института материалов, минералов и горного дела (IOM3) Колином Чёрчем, передают 15 июня «Вести».

Согласно документу, российская Национальная ассоциация горных инженеров признается региональным представительством IOM3. Кроме того, на базе петербургского Горного университета под эгидой ЮНЕСКО создается Международный центр компетенций в горнотехническом образовании. Он позволит специалистам, работающим по всему миру и в первую очередь в российских компаниях, получать аккредитацию.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко отметил, что РФ будет эталонным государством с точки зрения присвоения определенной квалификации горным специалистам.

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