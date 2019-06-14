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В Летнем саду Петербурга открывается фестиваль в честь юбилея

Общество

Он продолжится три дня

В Летнем саду Петербурга открывается фестиваль в честь юбилея
Дарья Драй © ИА REGNUM
Летний сад

Санкт-Петербург, 14 июня 2019, 09:44 — REGNUM  Трехдневный фестиваль «Летний сад 315», посвященный юбилею одного из самых романтических мест Петербурга, пройдет с 14 по 16 июня, сообщили в Государственном Русском музее, в ведении которого находится Летний сад. Фестиваль будет включать в себя выставки, концерты и другие события, а сам сад украсят праздничными ландшафтными композициями.

На главной аллее Летнего сада уже открылась ретроспективная выставка уникальных документов и изображений из собраний архивов Санкт-Петербурга, посвященная истории сада.

Перед посетителями выступят петербургские музыкальные и театральные коллективы, прозвучат произведения русской, западноевропейской музыки XVIII—XX вв., джазовые и отечественные мелодии, пройдут театрализованные представления и костюмированные танцевальные композиции, будут исполняться стихотворные произведения.

Гостей праздника ожидают тематические экскурсии, мастер-классы, викторины, подарки и сюрпризы, отметили организаторы. Также будут открыты цветочные фотозоны, инсталляции с воссозданными парфюмерными ароматами XIX века и многое другое.

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