Колыма осталась в ХХ веке и перспектив развития пока не видно: ОНФ

Магадан, Магаданская область, , 09:38 — REGNUM В Магаданской области очень много разрушающихся бараков, которые по разным причинам не попали в федеральную программу расселения из аварийного жилья. Это констатировала представитель Центрального штаба и координатор центра мониторинга благоустройства городской среды «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина, посетившая отдалённые посёлки региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного отделения ОНФ.

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«Здесь нужно сделать полную ревизию, складывается ощущение, что Магаданская область осталась в ХХ веке и перспектив развития пока не видно, — пришла к выводу Светлана Калинина. — Такое количество разрушающихся зданий, не включенных в программу расселения из ветхого и аварийного жилья. Непонятно, их просто забыли признать аварийными?! Это значит, что исполнение поручений и указов президента об обеспечении граждан безопасным жильём под угрозой срыва, мы не переселим их до 2024 года. Над этим надо работать, не могут люди страдать из-за ошибок и просчётов чиновников».

Представитель федерального штаба ОНФ констатировала, что решением проблемы расселения этих аварийных домов необходимо заняться оперативно. Но пока осмотренных Светланой Калининой ветхих домов нет в списке аварийных на сайте министерства строительства региона, а значит этот перечень не отражает реальную картину числа нуждающихся в расселении жилых зданий.

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В ОНФ предполагают, что только в Магадане требуют срочного расселения 50 домов, или более 14 тыс. кв. м аварийного жилья. В посёлке Холодный к аварийности домов привела деятельность недропользователей — под зданиями начал проваливаться грунт. Многоэтажки в посёлках Сусуман и Мяунджа общественники считают просто опасными, но средств на переселение их жителей в местных бюджетах нет.

Ситуацию с необходимостью строить новые дома на замену ветхим осложняют короткое лето и сложности с доставкой строительных материалов. В связи с этим в региональном министерстве строительства просят увеличить сроки осуществления таких работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области необходимо расселить из аварийных домов, включённых в федеральную программу, около 7 тыс. человек, но деньги из федерального бюджета пока дали только на обеспечение жильём 500 колымчан, заявлял ранее губернатор Сергей Носов. Он также высказывал мнение, что аварийного жилья в ДФО фактически намного больше, чем отражено в данных Минстроя РФ, «так как муниципалитеты, каким бы ветхим не было жильё, нередко из-за отсутствия средств на расселения не признавали его аварийным».