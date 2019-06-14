За пандами в Московском зоопарке можно будет наблюдать онлайн

Москва, , 09:31 — REGNUM Московский зоопарк в режиме онлайн запускает видеотрансляцию из павильона «Фауна Китая», где обитают панды Жуи и Диндин, прибывшие из Китая, сообщается на портале мэра столицы.

Трансляция начнётся с 1 июля. В вольерах животных установили восемь видеокамер. Все желающие смогут увидеть, как панды умываются, принимают пищу, отдыхают и играют.

Прямая трансляция будет в круглосуточном режиме. Понаблюдать за жизнью панд можно будет в специальном разделе на официальном сайте Московского зоопарка.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня 2019 года в торжественном открытии павильона панд в Московском зоопарке приняли участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

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