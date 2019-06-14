Площадь сева в Казахстане по итогам весенней кампании составила 19 млн га

Нур-Султан, , 09:32 — REGNUM По итогам весенней кампании площадь сева в Казахстане составила 19 млн га, в том числе 14,5 млн га — зерновые культуры, 2,7 млн га — масличные культуры, 1,2 млн га — кормовые культуры. Об этом 14 июня заявил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, все регионы Казахстана завершили посевную кампанию. Замминистра отметил, что под урожай 2019 года было засыпано 2,5 млн тонн семян и заготовлена 471 тонна удобрений.

Сапаров добавил, что в посевной кампании были задействованы 147 тыс. тракторов, 4 тыс. посевных комплексов, 79,5 тыс. зерновых сеялок и 249 тыс. почвообрабатывающих орудий.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров заявил, что площадь размещения сельскохозяйственных культур в Казахстане в 2019 году составит 22,3 млн га, что на 1,3% больше, чем в 2018 году.

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