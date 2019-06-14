Сильные ливни, град, сели: в Дагестане затоплены дома, школы, дороги

Ахтынский район, Дагестан, , 09:12 — REGNUM Ущерб, нанесённый сходами селевых потоков, оценивают в Ахтынском районе Дагестана. Жильцам затопленных домов окажут финансовую помощь из резервного фонда муниципалитета, сообщили ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе районной администрации.

Напомним, в результате продолжительного ливневого дождя с градом, прошедшего в Ахтынском районе в ночь на 12 июня, произошли сходы селевых потоков. Основной удар стихии пришелся на селения Ахты, Хкем и Луткун. Затопленными оказались жилые дома и здания учреждений, также пострадали сельхозугодия и приусадебные хозяйства. Селевые потоки сошли на автомобильные дороги, нарушив движение транспорта.

В музее культуры села Ахты повреждены стены и крыша, затоплены выставочные помещения и хранилище. Стихия прошлась у стен местного ветеринарного управления, причинив значительный ущерб прилегающей территории и подъездной дороге.

В селе Луткун затоплено несколько помещений местной школы. Кроме того, селевой поток перекрыл сообщение с населённым пунктом. В настоящее время дорожные и коммунальные службы расчищают пути. Дорожное движение и электроснабжение уже восстановлены.

Ранее ИА REGNUM со ссылкой на МЧС Дагестана сообщало, что в результате схода селевых потоков в Ахтынском районе никто из людей не пострадал и жизнеобеспечение населения не нарушено. При этом в чрезвычайном ведомстве рассказали о значительном затоплении лишь одного одноэтажного дома на окраине села Хкен, в котором проживала семья с двумя детьми.

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