Волчьих стай в Чувашии стало больше: власти обеспокоены

Чебоксары, , 09:00 — REGNUM В Чувашии увеличивают квоты на добычу волков, которых по «нормативу» вдвое больше. В результате не растёт численность копытных животных. Следуя примеру Нижегородской, Костромской и Псковской областей, в республике решили радикально изменить пропорции установленных квот. Соответствующее решение было одобрено на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Власти предложили поправить в закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» в части изменения пропорции установленных квот на добычу копытных животных в общедоступных охотничьих угодьях.

«70% — физическим лицам, добывшим волков в общедоступных охотничьих угодьях в течение календарного года, предшествующего сезону охоты на копытных животных (в настоящее время 30%, прим. ИА REGNUM). И 30% (в настоящее время 70%, прим. ИА REGNUM) — всем остальным физическим лицам, осуществляющим охоту в общедоступных охотничьих угодьях. Ожидается, что новая пропорция даст охотникам хороший стимул для добычи волков в общедоступных охотничьих угодьях и будет способствовать увеличению численности копытных в общедоступных охотничьих угодьях Чувашской Республики», — сообщила заместитель министра природных ресурсов и экологии Марина Трофимова.

В минприроды ссылаются на то, что в сезон охоты 2017−2018 годов убито 24 волка, в том числе в общедоступных охотугодьях — «всего четыре», в закрепленных охотничьих угодьях — 20. В сезон охоты 2018−2019 годов убито 10 волков, из них в общедоступных охотничьих угодьях — «всего три».

"Данный анализ показал, что в настоящее время существующая пропорция не позволяет увеличить численность копытных животных в общедоступных охотничьих угодьях по сравнению с численностью копытных животных в закрепленных охотничьих угодьях. Например, в 2017 и 2018 годах численность лося в общедоступных охотничьих угодьях составляла 227 и 230 соответственно, а в закрепленных — 803 и 902 соответственно. За тот же период численность косули в общедоступных охотничьих угодьях составляла 128 и 224 соответственно, а в закрепленных — 226 и 350 соответственно», — приводят доводы в министерстве природы, ссылаясь также на то, что практика изменения пропорции установленных квот на добычу копытных животных есть в других регионах России — в частности, в Нижегородской, Костромской, Псковской областях.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев констатировал, что «хищники есть хищники, они же, прежде всего, молодняк потребляют, так скажем». И поинтересовался, обсуждался ли проект документа «с общественными организациями». На что Марина Трофимова сообщила, что проект обсуждался с общественной палатой. Она также добавила, что в Чувашии насчитывается «30−40 волков», в то время как «нормативное — до 20».

"До 20? У нас в два раз больше, что ли, получается? Значит, надо работать здесь, добиваться результатов, иначе фауна не будет развиваться», — размышлял Михаил Игнатьев, поручив заинтересованным министерствам «отдельно собраться», обсудить, «какие меры будет принимать дополнительно».