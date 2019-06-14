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В Омске назвали дату запуска автобуса на курорт в Казахстане

Общество

Стоимость одного пассажирского билета составляет 1250 рублей

Омск, 14 июня 2019, 08:59 — REGNUM  Омскоблавтотранс запустит с 20 июня 2019 года ежедневный автобусный рейс из Омска в Боровое, сообщили в посольстве Казахстана в России.

В посольстве уточнили, что стоимость одного пассажирского билета составляет 1250 рублей. Время в пути составит 10 часов 30 минут. Автобус отправляется из Омск в 22 часа 10 минут (19:10 по Москве), прибывает в Боровое — в 8 часов 40 минут (5:40 по Москве).

Отметим, с Омского автовокзала организовано ежедневное сообщение с казахстанскими городами: Петропавловском, Нур-Султаном, Усть-Каменогорском, Семипалатинском, Павлодаром и другими.

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