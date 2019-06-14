Индийская железнодорожная компания предложила пассажирам услугу массажа

Нью-Дели, , 09:01 — REGNUM Индийская железнодорожная компания Indian Railways объявила о введении в будущем услуги массажа в 39 междугородних поездах. Эта идея вызвала протест у многих пассажиров, передает немецкий канал n-tv 14 июня.

Депутат парламента Индии Шанкар Лалвани написал письмо министру железных дорог и торговли Пиюшу Гойялу, в котором выразил возмущение планами железнодорожной компании. В частности, он отметил, что такая услуга нарушила бы нормы индийской культуры: делать массаж в присутствии незнакомых женщин-пассажирок было бы просто неприлично. По мнению Лалвани, гораздо уместнее обеспечить поезда дежурными врачами.

Депутата активно поддержали пользователи социальных сетей. Они также отметили, что поезда в первую очередь нуждаются в чистых санузлах, но Indian Railways не уделяет этой серьезной проблеме внимания из-за отсутствия финансирования.

В 2017 году одно из правительственных учреждений Индии признало приготавливаемую в поездах пищу непригодной для еды. После этого широкое распространение получило видео, на котором работник железной дороги готовит чай, используя воду из санузла.

Индийская железнодорожная сеть является одной из крупнейших в мире. Ежедневно ее услугами пользуются около 25 млн человек.