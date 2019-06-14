Река Хуанхэ будет поставлять провинции Хэнань 110 млн кубометров воды в год

Пекин, , 08:50 — REGNUM Проект диверсификации воды из реки Хуанхэ в город Пуян провинции Хэнань в центральной части Китая может обеспечивать озеро Баяндянь в новом районе Сюнань 110 млн кубометров воды ежегодно, сообщает 14 июня газета China Daily.

С ноября 2018 года по март 2019 года благодаря проекту отведения более 80 млн кубометров воды поступило в зеро. Будучи одним из проектов диверсификации воды национального масштаба, инициированным Госсоветом КНР, он поставляет воду из реки Хуанхэ через 26 уездов и районов провинций Хэнань и Хэбэй для того, чтобы удовлетворить потребность в воде провинцию Хэбэй.

Общая протяжённость транспровинциального канала составляет 482 км, включая 84 км в провинции Хэнань и 398 км в провинции Хэбэй. Благодаря ему воду получает площадь из 310 тыс. гектар.

Первая секция проекта в городе Пуян провинции Хэнань была открыта 26 октября 2015 года. После того, как был создан новый район Сюнань в 2017 году, проект начал поставлять водные ресурсы и в эту зону промышленно-экономического развития.

Читайте ранее в этом сюжете: Река Янцзы через 5 лет обеспечит питьевой водой сразу три города юга Китая