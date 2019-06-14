Вход в Музей Победы в Москве 22 июня будет бесплатным

Москва, , 08:45 — REGNUM В Москве в День памяти и скорби вход в Музее Победы на Поклонной горе будет бесплатным для всех желающих, сообщается на портале мэра столицы.

22 июня рядом с музеем у Вечного огня в полночь 22 июня пройдет акция «Свеча памяти». Будет зажжено 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войне.

В кинозале «Конев» покажут фильмы о войне. Также посетители музея, которая включает более 300 тысяч экспонатов. Бесплатный билет можно получить в кассе музея.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата проводится в День памяти и скорби ежегодно. В мероприятии принимают участие члены правительства РФ.

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