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Вход в Музей Победы в Москве 22 июня будет бесплатным

Общество

Посетителям покажут фильмы о войне

Москва, 14 июня 2019, 08:45 — REGNUM  В Москве в День памяти и скорби вход в Музее Победы на Поклонной горе будет бесплатным для всех желающих, сообщается на портале мэра столицы.

22 июня рядом с музеем у Вечного огня в полночь 22 июня пройдет акция «Свеча памяти». Будет зажжено 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войне.

В кинозале «Конев» покажут фильмы о войне. Также посетители музея, которая включает более 300 тысяч экспонатов. Бесплатный билет можно получить в кассе музея.

Ранее на эту тему: 22 июня Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата проводится в День памяти и скорби ежегодно. В мероприятии принимают участие члены правительства РФ.

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День памяти и скорби
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