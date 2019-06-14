Ливни с грозами: синоптики о погоде в Москве 14 июня

Москва, , 08:42 — REGNUM В Москве сегодня, 14 июня, во второй половине дня пройдет кратковременный дождь с грозами, а температурный фон повысится до уровня климатической нормы, сообщают «Метеовести».

По данным синоптиков, днем воздух в столице России прогреется до +23…+25 градусов, в Московской области — +21…+26 градусов. Ветер юго-западный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в субботу, 15 июня, в Москве ожидается облачная погода, днем воздух прогреется до +24 градусов. В воскресенье, 16 июня, сохранится теплая комфортная погода, но без дождей не обойдётся, днем воздух прогреется до +25 градусов.

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