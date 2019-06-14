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Square Enix думает о запуске собственного сервиса подписки

Общество

Запуск подобной платформы является конечной целью компании

Токио, 14 июня 2019, 08:26 — REGNUM  Японская Square Enix подумывает запустить сервис подписки, пользователям которого будут доступны все игры, когда-либо выпущенные компанией. Об этом 13 июня сообщил портал GamesIndustry.

Руководитель Square Enix Йосукэ Мацуда отметил, что сейчас компания лишь оценивает возможность появления подобного сервиса, поскольку её игры уже присутствуют в подобных сервисах, например, они доступны подписчикам Xbox Game Pass. При этом он добавил, что, всё-таки, конечной целью Square Enix будет запуск собственного сервиса подписки. Мацуда также отметил: к стыду руководства компании выяснилось, что исходные коды некоторых её старых игр были утеряны.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что на E3 2019 французский издатель и разработчик игр Ubisoft представил собственный сервис подписки Uplay+. Ожидается, что в июле 2019 года подобную службу запустит компания Electronic Arts.

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