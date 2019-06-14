Засуха оставила 2 млн жителей китайской провинции Юньнань без воды

Куньмин, Китай, , 08:04 — REGNUM Суровая засуха в провинции Юньнань на юго-западе Китая оставила миллионы людей без доступа к достаточному количеству питьевой воды, сообщает 14 июня газета China Daily.

Более двух миллионов человек испытывают нехватку чистой питьевой воды в провинции Юньнань. Засуха уже затронула площади более одного миллиона гектаров земли, сообщили в министерстве водных ресурсов Китая.

Напомним, что экстремальная жара накрыла и ряд других провинций Китая, включая Хэнань, Шаноду, Хэбэй, Шаньси, Шэньси и Цзянсу среди прочих. Однако в Юньнани наблюдается отсутствие осадков с самого начала весны.

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