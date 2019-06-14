От жары в выходные москвичей убережет антициклон

Москва, , 08:02 — REGNUM В выходные дни (15−16 июня) Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием антициклона, пришедшего со Скандинавии. Он убережет москвичей от жары, передают «Метеоновости».

В субботу, 15 июня, ожидается облачная погода, пройдут кратковременные дожди. Ночью +12, 17 °C, днём воздух прогреется до +22, +24 °С. Ветер северный.

В воскресенье, 16 июня, сохранится тёплая комфортная погода, но без дождей не обойдётся. Ночь будет прохладной +8, +13 °С, днём потеплеет до +23, +25 °С.

Атмосферное давление 15 июня будет в норме 745−747 мм. рт. ст, а 16 июня — повысится до 751−753 мм. рт. ст.

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперт московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников предупредил общественность об опасности употребления холодных напитков и мороженного в жару.

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