Пятница, 14 Июня 2019 года
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Valve представила свою версию игры Dota Auto Chess

Общество

Модификация получила название Dota Underlords

Белвью, США, 14 июня 2019, 07:54 — REGNUM  Компания Valve представила игру Dota Underlords, которая является аналогом популярной игры Dota Auto Chess от студии Drodo. Об этом 14 июня компания сообщила на сайте Dota 2.

Игра уже доступна владельцам Dota 2 Battle Pass, они получили возможность тестировать бета-версию. Все остальные геймеры получат возможность посмотреть на Dota Underlords через неделю после начала «стресс-тестирования».

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Напомним, Dota Auto Chess представляет собой игру, похожую на шахматы. Она является модификацией Dota 2, выпущенной Drodo Studio в январе 2019 года. О том, что Valve планируют выпустить свою версию Auto Chess стало известно в мае 2019 года.

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