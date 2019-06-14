В Алтайском медуниверситете открылось новое стоматологическое отделение

Барнаул, , 07:53 — REGNUM Новое подразделение Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) — стоматологическое отделение — открылось в центре Барнаула в преддверии Дня медицинского работника, сообщила пресс-служба вуза.

По словам главного внештатного стоматолога Алтайского края, главврача краевой стоматологической поликлиники Олега Ковалева, выступившего на церемонии открытия, кроме социально значимой функции оказания медицинской помощи в рамках системы ОМС, есть и дополнительная — это расширение клинической базы для врачей — стоматологов — будущих выпускников и ординаторов вуза.

В свою очередь ректор АГМУ Игорь Салдан отметил, что запуск отделения будет способствовать повышению качества образования выпускников, особенно с учётом постепенного расширения стоматологического факультета.

Ранее в вузе сообщали, что отделение позволит жителям Алтайского края бесплатно лечить зубы в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

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