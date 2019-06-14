На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Симферополь, , 07:52 — REGNUM Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».

Отмечается, что на главном участке была проведена стыковка двух звеньев — «Тамань» и «Керчь». Длина участка составляет 19 км, для этого было уложено пять тысяч тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

Как сообщало ИА REGNUM, первый поезд будет пущен через Крымский мост ориентировочно 9−10 декабря 2019 года. Планируется, что пассажирские поезда будут ходить в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Кисловодска и Екатеринбурга.

Напомним, что автодорожная часть Крымского моста была запущена в мае 2018 года. За первые 12 месяцев работы моста через Керченский пролив проследовали 5 млн автомобилей.

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