Грибковое заболевание деревьев распространяется в Южной Корее

Чхонджу, Южная Корея, , 07:56 — REGNUM По южнокорейской провинции Чхунчхон-Пукто продолжает распространяться грибковое заболевание плодовых деревьев. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в сорока шести фруктовых садах провинции обнаружили опасное заболевание плодовых растений — черный рак.

Согласно представителям Службы сельскохозяйственных исследований провинции Чхунчхон-Пукто, черный рак был обнаружен в 33 садах (21,65 га) города Чхонджу, в 11 садах (9,96 га) города Чечхона, 2 садах города Ымсона (0,95 га).

Общая площадь поврежденных деревьев составляет около 32,57 га.

Известно, что по сравнению с 2018 годом, площадь зараженных фруктовых садов увеличилась на 3,27 га.

Согласно представителям Службы сельскохозяйственных исследований провинции Чхунчхон-Пукто, в общей сложности в провинции было проверено 287 фруктовых садов площадью 236 га.

Черный рак — грибное заболевание плодовых деревьев. Обычно повреждает яблони, изредка груши и косточковые культуры. Черный рак может проявляться на листьях, цветах, плодах, но особенно опасен, когда гриб поражает кору на штамбе и скелетных ветвях дерева.