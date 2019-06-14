Женщины в Швейцарии готовятся к общенациональной забастовке

Берн, , 07:51 — REGNUM Женщины по всей Швейцарии готовятся к общенациональной забастовке в знак протеста против недопустимо медленных, по их мнению, темпах достижения равенства в стране. Об этом передает ВВС.

Пятничный протест 14 июня пройдет 28 лет спустя после аналогичной акции, когда полмиллиона женщин вышли на улицы в 1991 году.

Швейцарские женщины уже давно проводят кампании по ускорению темпов достижения гендерного равенства. Они присоединились к миллионам других женщин в Европе после Первой мировой войны, закончившейся в 1918 году, требуя для себя права голоса, однако не получили его до 1971 года.

Во время забастовки 1991 года в швейцарском правительстве не было женщин, а также не существовало положенного по закону отпуска по беременности и родам.

Однако кое-что с тех пор изменилось: в правительстве теперь восемь женщин-министров, а право на отпуск по беременности и родам теперь закреплено в законе.

Тем не менее женщины в Швейцарии по-прежнему зарабатывают в среднем на 20% меньше мужчин, они недопредставлены на руководящих должностях, а уход за детьми остается не только дорогостоящим, с недостаточной социальной поддержкой.

В прошлом месяце исследование, проведенное Международной организацией труда, поставило Швейцарию в конец списка по ставкам оплаты труда мужчин и женщин на руководящих должностях.

Проведение новой забастовки в стране впервые было предложено в прошлом году в ответ на решение парламента ввести более тщательный контроль за равной оплатой труда.

Этот шаг правительства касается только компаний, в которых работает более 100 человек, и эту меру профсоюзные лидеры-женщины считают практически бессмысленной. С тех пор женщины по всей стране мобилизуются, используя социальные медиа, чтобы воспользоваться силой хэштега.

Швейцарские железные дороги попросили своих сотрудников заранее предупредить, планируют ли они забастовку, и предложили памятные футболки, чтобы отметить этот день.