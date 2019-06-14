В Иркутском университете стартовал сезон международных летних школ — 2019

Иркутск, , 07:36 — REGNUM Иркутский государственный университет (ИГУ) открыл сезон международных летних школ 2019 года, сообщает 14 июня пресс-служба вуза.

Первая из школ стартовала на прошлой неделе в институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации университета. Она проходит в рамках сотрудничества иркутского университета со Школой российских и азиатских исследований (School of Russian and Asian Studies, SRAS).

«Результатом таких школ является проведение совместных образовательных программ, осуществление международных научно-исследовательских проектов», — отметила начальник управления международных связей ИГУ Юлия Елохина.

Предполагается, что в 2019 году в университете пройдут традиционная Международная Байкальская летняя школа по физике элементарных частиц и астрофизике — она проводится совместно с Объединенным институтом ядерных исследований. В июле совместно с университетом Хоккайдо (Япония) пройдёт школа, посвящённая истории, культуре и народам Сибири, в августе — международная летняя академия «Озерное право», которую организует юридический институт ИГУ.

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