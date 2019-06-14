В Приамурье рабочие осушали ямы на дорогах тряпками

Благовещенск, , 07:36 — REGNUM В городе Свободный Амурской области в процессе выполнения ямочного ремонта дорожные рабочие удаляли из ям воду с помощью тряпок, выжимая воду в ведро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Видео с таким странным действием разошлось по социальным сетям. Люди живо комментируют происходящее, предполагая появление у дорожных рабочих современных технологий, отмечая, что такие действия по собственной инициативе делать не станет никто, кроме как по приказу руководства.

Пресс-служба города быстро отреагировала на происходящее.

«Абсурдные действия одного из рабочих бригады «Дорожника», выполнявшей ямочный ремонт асфальта на улицах города, не выдерживают никакой критики. По факту зафиксированного на камеру телефона процесса «ремонта» уже назначено служебное расследование. Вызывает вопросы не только процесс «работы», но и поведение сотрудников бригады, включая «оператора» — предстоит выяснить, в каком состоянии находились рабочие во время проведения работ. По результатам расследования к руководству «Дорожника» будут приняты самые жесткие меры», — сообщается в комментарии пресс-службы администрации города в Инстаграме.

Глава города Свободный Владимир Константинов распорядился провести на местном предприятии «Дорожник» служебное расследование.

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Как сообщало ИА REGNUM, активисты ОНФ в Тамбове предлагают ввести гарантийный срок на дороги, на которых был проведен ямочный ремонт. Такое предложение прозвучало по итогам проверки участков, которые были нанесены на «Карту убитых дорог». Активисты проверили несколько участков, на которых ранее регистрировали самые большие выбоины и ямы. Оказалось, что дороги начали ремонтировать, но качество работ в некоторых случаях оставляет желать лучшего — технология работ не соблюдалась.