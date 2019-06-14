В Прикамье инициировали мораторий на снос ларьков и киосков

Пермь, , 08:08 — REGNUM В Перми общественница Екатерина Безгодова обратилась к губернатору Максиму Решетникову с предложением наложить мораторий на снос нестационарных торговых объектов (НТО) с частных земель, пока муниципальные земли не подготовят должным образом. Инициатива озвучена в рамках форума «Дни пермского бизнеса», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Глав региона отреагировал на общественную инициативу рекомендацией властям Перми не торопиться и провести дополнительные консультации с предпринимателями. Макисм Решетников посоветовал к обсуждению вопроса о наведении порядка на рынке НТО активнее привлекать бизнес-омбудсмена Прикамья Анатолия Маховикова.

Городские власти заинтересованы в открытом диалоге с бизнесом, поскольку он способствует развитию предпринимательства и выстраиванию системного взаимодействия с ним. Уже сейчас взаимодействие с предпринимателями выходит на другой уровень — власти слышат актуальные запросы предпринимателей и готовы к эффективной совместной работе, сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Максим Решетников подчеркнул, что чиновники готовы оказывать поддержку и компенсировать затраты предпринимателям, в случае если их бизнес был легальным.

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Напомним, в 2018 году на территории Прикамья утвердили новую схему размещения НТО. Срок ее действия — пять лет. Предусмотрено более 1800 мест расположения нестационарных торговых объектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми тема сноса киосков и ларьков вызвала широкий резонанс. Предприниматели и представители ТСЖ объединились в борьбе за право размещения НТО на придомовых территориях. Последовали иски в суд. Первая инстанция отменила решение гордумы об ограничительных мерах к НТО. Гордума подала апелляцию. Верховный суд РФ удовлетворил апелляционную жалобу гордумы Перми и отменил решение Пермского краевого суда по резонансному делу о нестационарных торговых объектах (НТО).

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