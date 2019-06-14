Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Москва, , 07:24 — REGNUM Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы. Об этом сообщает ТВЦ.

«Возможно, понадобится какая-то реабилитация, которую можно будет проходить за границей. Там какие-то реабилитационные истории можно найти», — заявил Алибасов-младший.

По его словам, в Европе его отцу будет гораздо комфортнее, чем в НИИ Склифосовского. Однако в настоящее время семья продюсера не планирует обращаться к зарубежным медикам, поскольку они считают, что лучшую реанимационную помощь Алибасову могут оказать только в НИИ Склифосовского.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов был экстренно госпитализирован, отравившись химическим средством, которое он выпил по ошибке вместо сока. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

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