СМИ узнали о возможном повышении лимита скорости на российских дорогах

Москва, , 07:12 — REGNUM В России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч, соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, сообщает 14 июня «Коммерсант».

Отмечается, что речь идет о платных участках автодорог М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Их оператором является компания «Автодор». Кроме того, планируется поднять скорость до 90−110 км/ч на 44 участках федеральных дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Москвы предложили вернуть штраф за превышение скорости на дорогах до 20 км/ч, поскольку от этого напрямую зависит количество погибших в ДТП. Однако депутаты Госдумы пока не видят целесообразности в этом и рекомендовали правительству не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.

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