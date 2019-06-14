Менеджер пермского турагентства обвиняется в мошенничестве на 5 млн рублей

Горнозаводск, Пермский край, , 07:13 — REGNUM В Пермском крае за мошенничество, повлекшее крупный ущерб, на скамье подсудимых окажется менеджер туристического агентства. Женщину обвиняют в хищении денег клиентов в общей сумме 5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По версии следствия, менеджер работал в фирме, оформленной на имя матери. В 2017—2018 годах работница похитила более 5 млн рублей, которые клиенты передали на приобретение туров. Женщина, пользуясь доверием матери и имея соответствующую доверенность, заключала мнимые договоры с гражданами, желающими отправиться на отдых на курорты России и в зарубежные страны.

Потерпевшими признан 71 человек. Среди жертв мошенничества есть семьи с детьми. Они полностью оплатили путевки, но на отдых так и не отправились. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Горонозаводский районный суд Пермского края.