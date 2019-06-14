Пятница, 14 Июня 2019 года
07:13:56 МСК

Менеджер пермского турагентства обвиняется в мошенничестве на 5 млн рублей

Общество

По данным следствия, женщина похитила деньги, переданные клиентами на приобретение турпутёвок

Горнозаводск, Пермский край, 14 июня 2019, 07:13 — REGNUM  В Пермском крае за мошенничество, повлекшее крупный ущерб, на скамье подсудимых окажется менеджер туристического агентства. Женщину обвиняют в хищении денег клиентов в общей сумме 5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По версии следствия, менеджер работал в фирме, оформленной на имя матери. В 2017—2018 годах работница похитила более 5 млн рублей, которые клиенты передали на приобретение туров. Женщина, пользуясь доверием матери и имея соответствующую доверенность, заключала мнимые договоры с гражданами, желающими отправиться на отдых на курорты России и в зарубежные страны.

Потерпевшими признан 71 человек. Среди жертв мошенничества есть семьи с детьми. Они полностью оплатили путевки, но на отдых так и не отправились. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Горонозаводский районный суд Пермского края.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить