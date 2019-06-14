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Китайский порт Далянь отправил восвояси 2 тыс. тонн контрабандного мусора

Общество

Им оказался пришедший еще в 2016 году по поддельным документам алюминийсодержащий шлак, окалину и шлам

Далянь, Китай, 14 июня 2019, 06:49 — REGNUM  Таможня китайского города Далянь провинции Ляонин на северо-востоке страны отправила восвояси почти 2 тыс. тонн контрабандных твердых отходов, сообщает 13 июня агентство Синьуха.

Пришедший еще в 2016 году по поддельным документам алюминийсодержащий шлак, окалину и шлам были возвращены обратно. Как сообщили в портовой таможне, долгосрочное хранение отходов отнимает много портовых ресурсов, а также вредит окружающей среде и здоровью жителей. Данная партия иностранного мусора стала крупнейшей, отправленной городом в текущем году. В мае было выслано более 688 тонн алюминиевого шлака.

Напомним, что Китай начал импортировать иностранный мусор в 80-е годы, став с тех пор крупнейшим импортером мира. Однако, по мере развития промышленности и ухудшения экологии, власти Поднебесной решили к 2019 году полностью запретить импорт иностранного мусора, за исключением содержащего редкие ресурсы.

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Контрабанда и борьба с ней
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