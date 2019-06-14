Сырость, плесень и замыкает проводка: школе Менделеевска требуется ремонт

Менделеевск, Татария, , 06:48 — REGNUM Жительница Татарии пожаловалось на состояние одной из школ Менделеевска, обнародовав в соцсетях фотографии, на которых видно, что из-за сырости стены в учебном учреждении покрыты плесенью, есть потёки от протекания воды. В обращении, адресованном межрегиональному общественному движению «Народный контроль» по РТ, автор пишет, что капитальный ремонт требуется давно, но в программу здание не попало из-за «не достижения срока службы», а между тем «уже замыкала проводка», и в любой момент может случиться трагедия. Открытое письмо размещено в официальной группе движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Школе №7 города Менделеевска РТ требуется капитальный ремонт. В первую очередь хочется сказать, что в плачевном состоянии находится крыша — течёт. Фото ниже прилагаются. При последнем ливне была затоплена библиотека, сырость, пошла плесень. В таких условиях учатся дети. Который год нам обещают сделать капитальный ремонт, но по факту ничего нет. Администрация города ссылается на отсутствие денежных средств и не достижение срока службы здания для включения в программу капитального ремонта. Уже замыкала проводка — дети сидели без света. Не дай бог начнётся пожар — ЧП — все будут бегать, приносить свои сухие извинения, искать виноватых», — пишет Ирина В., которая надеется, что 1 сентября школа встретит учеников и учителей хотя бы не протекающей крышей.

По информации из открытых источников, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» Менделеевского муниципального района находится на бульваре Интернационалистов, 3 в Менделеевске. Само учреждение создано в 1993 году. В школе обучаются 177 учеников и работают 18 педагогов.

Напомним, в апреле 2019 года в деревне Чуганак Актанышского района загорелась деревянная школа. Пожар, который полностью уничтожил здание, произошёл ночью, жертв не было. Детей на автобусе теперь возят в соседний населённый пункт, а после этого ЧП глава региона Рустам Минниханов поручил проверить пожарную безопасность всех детсадов и школ республики.

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