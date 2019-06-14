В Оренбурге выпускник школы через суд добился сдачи ЕГЭ по выбору

Оренбург, , 07:12 — REGNUM В Оренбурге суд рассмотрел административное дело выпускника школы Государственной экзаменационной комиссии. Молодой человек требовал, чтобы ему дали право сменить уровень ЕГЭ по математики с базового на профильный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ленинском районном суде города.

Юноша после окончания школы собирался поступать в Институт береговой охраны ФСБ РФ, однако ему было отказано в направлении в образовательную организацию. Отказ был получен в устной форме. Он подал заявление в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК), чтобы поменять уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный, так как придется поступать в другой вуз. Однако в ГЭК его заявление отклонили в связи с тем, что не были предоставлены документы об уважительности причины замены предмета ЕГЭ.

Судебная инстанция признала незаконным решение Государственной экзаменационной комиссии и разрешила истцу сдавать ЕГЭ по математике по профильному уровню. В институте, куда собирался поступать молодой человек, не регламентирована форма дачи отказа. Поэтому предоставить письменные подтверждающие документы он не мог, а заявление о смене предмета было подано в установленный срок. Решение суда не вступило в законную силу.