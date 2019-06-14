В провинции Сычуань в Китае 140 тыс. жителей не имеют доступа к чистой воде

Чэнду, Китай, , 06:33 — REGNUM Провинция Сычуань на юго-западе Китая намерена обеспечить 140 местных жителей чистой водой в рамках кампании по борьбе с бедностью, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Местные власти выделили 808 млн юаней ($116,7 млн) на конец 2018 года для того, чтобы обеспечить 421,5 тыс. нищих жителей Ляншань-Ийского автономного округа провинции доступом к чистой питьевой воде.

Среди обделенных жителей, которые не имеют доступа к чистой питьевой воде, около 103,7 тыс. человек проживают в 11 самых нищих уездов округа или 67% от общего числа нищего населения провинции.

Напомним, что Китай до 2020 года планирует войти в число стран умеренного достатка населения по всем аспектах. Для этого ему нужно за год вывести из нищеты 10 млн человек.

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