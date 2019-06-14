Пятница, 14 Июня 2019 года
06:50:41 МСК

В провинции Сычуань в Китае 140 тыс. жителей не имеют доступа к чистой воде

Общество

Местные власти выделили 808 млн юаней ($116,7 млн)

В провинции Сычуань в Китае 140 тыс. жителей не имеют доступа к чистой воде
Ildar Sagdejev (Specious)
Вода

Чэнду, Китай, 14 июня 2019, 06:33 — REGNUM  Провинция Сычуань на юго-западе Китая намерена обеспечить 140 местных жителей чистой водой в рамках кампании по борьбе с бедностью, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Местные власти выделили 808 млн юаней ($116,7 млн) на конец 2018 года для того, чтобы обеспечить 421,5 тыс. нищих жителей Ляншань-Ийского автономного округа провинции доступом к чистой питьевой воде.

Среди обделенных жителей, которые не имеют доступа к чистой питьевой воде, около 103,7 тыс. человек проживают в 11 самых нищих уездов округа или 67% от общего числа нищего населения провинции.

Напомним, что Китай до 2020 года планирует войти в число стран умеренного достатка населения по всем аспектах. Для этого ему нужно за год вывести из нищеты 10 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай увеличил в полтора раза поддержку детей-сирот

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бедность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить