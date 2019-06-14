Китай запускает национальную кампанию по борьбе с телефонными мошенниками

Пекин, , 06:08 — REGNUM Органы общественной безопасности по всему Китаю запустили кампанию по борьбе с телефонным мошенничеством, сообщили 13 июня в Министерстве общественной безопасности КНР.

Кампания продлится вплоть до 31 октября 2019 года. В общей сложности 44 тыс. случаев телефонного мошенничества было раскрыто с января по май 2019 года, говорится в пресс-релизе ведомства. Министерство также запросила все агентства общественной безопасности усилить борьбу с беглыми мошенниками используя привычные и высокотехнологические средства.

Напомним, что в начале июня власти Китая вернули в страну 94 подозреваемых в телефонном мошенничестве из Испании.

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