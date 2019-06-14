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На юго-западе Китая раскрыто четыре случая транспортировки наркотиков

Общество

В совокупности изъято 39,2 кг запрещенных вещест

Куньмин, Китай, 14 июня 2019, 06:01 — REGNUM  Пограничная полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая раскрыла четыре случая транспортировки наркотиков общим весом 39,2 кг, а также задержала троих подозреваемых, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Как стало известно, 1 июня пограничная полиция города Пуэр изъяла 42 мешка метамфетамина общим весом 23,5 кг, который перевозился внедорожником, в котором находились трое подозреваемых.

Полиция в тот же день раскрыла еще три подобных случая, изъяв 1,1 кг опиума, 1,7 кг метамфетамина и героина и 12,9 кг метамфетамина соответственно. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Аньхой на востоке Китая было арестовано на днях 10 наркоторговцев, которые имели при себе более 60 кг конопли.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция провинции Аньхой в Китае арестовала 10 торговцев коноплей

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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