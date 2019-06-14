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Двое граждан Китая получили административный арест за слухи о Huawei

Общество

Компания Huawei подала жалобу в полицию на интернет-пользователей

Шэньчжэнь, Китай, 14 июня 2019, 05:55 — REGNUM  Двое граждан Китая получили административные сроки, еще один — выговор от полиции за распространение недостоверных слухов о компании Huawei, сообщили в полиции города Шэньчжэнь на юге Китая, передает 13 июня агентство Синьхуа.

Компания Huawei подала жалобу в полицию на интернет-пользователей, которые распространяли ложные слухи о том, что сотрудники компании были задержаны на почве шпионажа в пользу США или о том, что один из директоров компании был арестован полицией.

Расследование, проведенное полицией, показало, что житель Шэньчжэня по фамилии У был первым, кто вбросил эту историю в интернет, а затем она распространилась в массы через мессенджер WeChat не без помощи жителя города Дунгуань по фамилии Ни, который дополнил историю новыми подробностями. Житель Пекина по фамилии Хань, который пользовался определенной популярностью в сети, дал истории еще большее распространение.

Все трое признались в своем ненадлежащем поведении, У и Ни получили административные сроки и ближайшие десять дней проведут в за решеткой, а Хань отделался выговором от полиции.

По словам У, он сфабриковал новости и распространил их в различных группах в мессенджере WeChat вместе с одним из его бывших одноклассников, который работает в сфере телекоммуникаций для того, чтобы сделать вид, будто он владеет «секретной информацией».

Напомним, что в настоящее время США ведут экономическую войну против компании Huawei, поскольку та представляет серьезную конкуренцию американским компаниям в сфере высоких технологий, а также неоспоримым лидеров в области внедрения сетей связи пятого поколения.

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Информационная война против Китая
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