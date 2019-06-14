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В Красноярске проходят Дни Москвы

Общество

Соглашение о сотрудничестве между Москвой и Красноярским краем было подписано в конце 2018 года

В Красноярске проходят Дни Москвы
Иллюстрация: Вадим Кофман, krskstate.ru
Передача книг, выпущенных в рамках издательской программы правительства Москвы, библиотекам Красноярского края

Красноярск, 14 июня 2019, 05:48 — REGNUM  В Красноярске 13 июня стартовали Дни Москвы в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Делегация из Москвы во главе с руководителем департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталием Сучковым прибыла в Красноярск, чтобы «поделиться опытом в сферах образования, туризма, молодёжной политики и культуры».

По словам первого заместителя губернатора, руководителя администрации губернатора края Сергея Пономаренко, Дни Москвы в Красноярском крае проходят впервые.

«Я очень рад, что к нам приехала представительная делегация из Москвы, ведь проведение таких форматов работы помогает нам, красноярцам, приобщиться к опыту коллег из столицы. При этом, конечно, мы делимся собственными наработками в сферах туризма, молодёжной политики и культуры», — отметил Пономаренко.

В том числе в рамках визита гости из Москвы возложили венки и цветы к Вечному огню на Мемориале Победы. Также москвичи передали библиотекам Красноярского края книги, выпущенные в рамках издательской программы правительства Москвы.

«Я очень надеюсь, что в скором времени пройдут Дни Красноярского края в столице. Приглашаем вас к себе в гости с ответным визитом», — сказал Виталий Сучков.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между Москвой и Красноярским краем было подписано в конце 2018 года.

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Межрегиональное сотрудничество
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