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Власти Брюгге задумались об ограничении потока туристов

Общество

Властям не нравится загруженность города туристами

Власти Брюгге задумались об ограничении потока туристов
Брюгге

Брюгге, Бельгия, 14 июня 2019, 05:16 — REGNUM  Власти бельгийского города Брюгге разработали ряд мер по борьбе с массовым туризмом, сообщает газета Express.

«Высокая популярность маленького средневекового Брюгге у туристов может сделать его таким загруженным, как «Диснейленд». Количество приезжих нужно контролировать», — заявил мэр города.

Власти города намерены сократить число круизных лайнеров, которые заходят в порт Зебрюгге, до одного-двух дней. Также власти попытаются снизить поток туристов, приезжающих без ночевки и на один день. Как отмечает газета, большинство таких туристов приезжает из Брюсселя и Парижа.

По словам мэра города, власти должны стремиться к тому, чтобы туристы приезжали в Брюгге на несколько дней, останавливались в гостиницах, посещали музей и питались в заведениях города.

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Туризм
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