Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку

Рим, , 02:16 — REGNUM Приговор итальянской актрисе Орнелле Мути в виде шести месяцев тюремного заключения подтвердил Кассационный суд Италии, сообщает ANSA.

Вердикт вынесен по делу о пропуске актрисой спектакля в 2010 году. Мути отказалась участвовать в спектакле, предоставив, как оказалось, фальшивую медицинскую справку.

Напомним, дело против Мути тянется несколько лет. Актриса ездила с турне по Италии, выступая со спектаклем, но один из них она пропустила, предоставив справку о заболевании голосовых связок.

Администрация театра инициировала судебное разбирательство, в ходе которого выяснилось, что справка была поддельная. Альтернативой шести месяцам тюрьмы может стать компенсация театру со стороны актрисы в размере €30 тысяч.

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