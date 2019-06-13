Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Костроме открыли новую спортплощадку

Общество

Ее установили в одном из лучших парков города

Кострома, 13 июня 2019, 23:26 — REGNUM  Многофункциональную площадку открыли в костромском парке «Берендеевка» Она построена на средства благотворительного фонда «Будущее сейчас».

В честь открытия на площадке прошел дружеский матч по мини-футболу между командой костромских депутатов, в состав которой вошли представители областной и городской Думы, а также член Совета Федерации от Костромской области Николай Журавлев, и сборной детской командой воспитанников костромского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, — сообщает пресс-служба.

За последние 2 года одно из самых любимых мест отдыха костромичей — парк «Берендеевка» — был серьезно благоустроен — дорожки заасфальтированы, проложено освещение и т. п. Стоимость проекта (40 млн рублей) была оплачена в рамках президентской программы «Формирование современной городской среды».

Благотворительный фонд «Будущее сейчас» вложил более 12 миллионов рублей, на которые здесь были установлены малые архитектурные формы, оборудован скейт-парк, площадка с уличными тренажерами и детская спортплощадка.

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