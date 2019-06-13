Forbes назвал самых богатых рэперов в мире

Вашингтон, , 22:22 — REGNUM Американский рэпер Jay-Z возглавил список самых богатых рэперов мира в 2019 году по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован 13 июня на сайте издания.

Состояние музыканта, как уже сообщалось ранее, достигло $1 млрд. Таким образом, Jay-Z стал первым артистом-миллиардером в истории хип-хопа. Среди основных статей его дохода — инвестиции в различные компании, производства шампанского и коньяка, стриминговый сервис Tidal.

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В топ-5 самых богатых рэперов по версии Forbes также вошли американские артисты Dr. Dre (его состояние оценивается в $800 млн), Diddy ($740 млн), Kanye West ($240 млн) и канадец Drake ($150).

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