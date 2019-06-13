Путин учредил медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Москва, , 21:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении юбилейной медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован 13 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

«В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю учредить юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», — говорится в тексте указа.

Согласно указу, медалью будут награждены участники войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Медаль будет изготовлена из металла серебристого цвета. На её лицевой стороне будет изображение фигуры воина-победителя, держащего в руке пистолет-пулемёт Шпагина (ППШ) и пишущего на стене здания Рейхстага слово «Победа!».